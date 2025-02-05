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Deprem fırtınası durmuyor! Ege Denizi'nde bu sabaha karşı da peş peşe depremler yaşandı…

05.02.2025 08:05
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Deprem fırtınası Ege Denizi’nde dün geceden bu sabaha kadar da etkisini devam ettirdi. Son günlerde yaşanan depremler Yunanistan ve Türkiye'de korku yaşatırken sabaha karşı üç deprem daha oldu. Ege Denizi’nde yaşanan depremleri AFAD duyururken uzmanlar da olası bir tsunaminin Türkiye kıyalarını da etkileyeceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan Yunanistan’da depremler yüzünden Santorini Adası’nda kaçış da sürüyor.

Deprem fırtınası durmuyor! Ege Denizi'nde bu sabaha karşı da peş peşe depremler yaşandı…

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, en büyüğü 4,5 şiddetinde olan sarsıntılar bölgede tedirginlik yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe gerçekleşen depremlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

DEPREMLER ART ARDA MEYDANA GELDİ

Saat 05.16’da meydana gelen ilk deprem 4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Henüz bu sarsıntının etkileri değerlendirilirken, saat 05.21’de bir başka deprem daha yaşandı. Bu kez 4,5 büyüklüğünde olan deprem yine Ege Denizi merkezli olarak kaydedildi. Derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Saat 05.28’de üçüncü bir sarsıntı daha meydana geldi. Büyüklüğü 3,5 olarak açıklanan bu depremin de aynı derinlikte gerçekleştiği duyuruldu. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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