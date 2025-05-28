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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?

Çeşitli toplumsal olaylar, doğal afetler, yaşanan olumsuz durumlar her yaştan insanı farklı biçimde etkileyebilir. Kişilerin ileriye dönük hassasiyetleri, travmaları, fobileri ve kalıcı korkuları çoğu zaman bu durumlardan nasıl ve ne kadar etkilendiklerine bağlı olarak oluşabilir.

Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?
Ferhan Petek

Birçok fobi ve kalıcı korku geçmişte yaşanan çocukluk zamanlarında şahit olunan durumlara göre şekillenir. Psikolojik nedenlere bağlı olarak gelişen ve kişilerin günlük hayatlarının kalitesini düşürebilecek kadar güçlü de olabilen bu korkulardan biri de deprem korkusudur. Deprem korkusu yaşanan ve şahit olunan çeşitli şiddetlerdeki depremlere bağlı olarak oluşabilen bir korkudur.

Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir?

Deprem fobisi ya da deprem korkusu, özellikle çok yüksek şiddette gerçekleşmiş olan depremlere şahit olan, bu depremlerin yıkıcı etkilerinin hemen arkasından kendini gösteren kişilerin yaşadığı bir korkudur. Kişiler bu korku nedeni ile sürekli deprem olacağı korkusu ve düşüncesi ile yaşamaya başlar. Her an deprem olmuş gibi hissedebilir ya da her an deprem olacağına dair şiddetli bir endişe duyabilir.

Psikolojik bir tedavi süreci gerektiren tüm korkular gibi deprem korkusu da uzman bir doktor ayrımı ile aşılabilecek bir korkudur. Bu korkunun gelişip daha da büyümemesi ya da kalıcı olmaması için doğru şekilde davranmak, süreci iyi yönetmek gerekir. Bir kişide deprem korkusu varsa korku kendini şu belirtiler ile gösterir:

  • Sürekli sallanıyormuş gibi hissetme durumu
  • Kapalı olan alanlarda kalamama, kalındığı zaman aşırı bir tedirginlik hissi duyma
  • En ufak bir ses duyulduğu zaman deprem olacağına inanma
  • Deprem etkileri ile çoğu zaman deprem konulu kabuslar görerek uykudan uyanma
  • Daima ve her an deprem olacağını düşünme

Deprem korkusundan uyuyamıyorum, deprem korkusuna ne iyi gelir?

Deprem korkusunu yenebilmek her zaman kişilerin kendi kendilerine yapabileceği bir durum olmayabilir. Kişiler bu tür durumlarda mutlaka bir uzman görüşü almalıdır. Gerekirse doktorun uygun gördüğü şekilde bir tedavi sürecine de başlanabilir. En bilinen ve deprem korkusuna iyi geldiğine inanılan durumlardan bazıları şunlardır:

  • Deprem korkusunun kabul edilmesi ve bu korku ile yüzleşilmesi gerekir.
  • Sakin kalmaya, düzenli nefes almaya çalışılmalıdır.
  • Deprem için hazırlık yapmak, örnek olarak deprem çantası hazırlamak ve uzmanların yönlendirmelerine uymak rahatlık hissi verebilir, kaygıyı azaltabilir.
  • Rahatlatıcı nefes egzersizleri yapılabilir.
  • Profesyonel destek alınarak bu korku atlatılabilir.
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