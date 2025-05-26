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Deprem riskli en az ve en yüksek şehirler hangileri? Deprem riski en az ve en yüksek iller

Doğal afetler dünyanın her yanında her an olabilecek felaketlerdir. Yer tabakasında meydana gelen tektonik hareketler sonucu oluşan deprem de en yıkıcı ve en çok hasara neden olan doğal afetlerden biridir. Türkiye, deprem açısından riskli ülkeler arasında yer almaktadır.

Deprem riskli en az ve en yüksek şehirler hangileri? Deprem riski en az ve en yüksek iller
Ferhan Petek

Türkiye, jeolojik yapısı nedeni ile fay hatları açısından son derece aktif bir ülkedir. Farklı coğrafi bölgelerdeki bazı şehirler deprem bakımından çok yüksek risk altındadır. Oluşturulan Türkiye Deprem Riski Haritası'nda tüm riskli şehirler ve risk seviyeleri belirtilmiştir. Önlemlerin bu haritaya göre alınması olası kayıpların ve hasarların önüne geçebilmek adına hayati önem taşımaktadır. Erzincan, Gölcük depremleri ile ciddi hasarlar gören ve çok yüksek sayıda kayıplar veren Türkiye’de deprem riski olan bölgeler ve şehirler yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bu şehirlerde yaşayan kişiler için de Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemi öne çıkmıştır. Kısa adı ile DASK, özellikle en yüksek risk taşıyan şehirlerde yaşayan herkes için hem zorunlu hem de son derece önemlidir.

Deprem riskli en az şehirler hangileridir?

Türkiye’de 3 farklı bölge etkin fay hattına sahiptir. Bu fay hattının üzerinde ve yakınlarında yer alan şehirler deprem konusunda en çok riske sahipken faylara uzak olan şehirler daha az deprem riskine sahiptir. Batı Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fay hatları etkin fay hatlarıdır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Bingöl Karlıova üzerinden Çanakkale’deki Saroz Körfezi'ne ulaşır ve bir yay çizer. Bu hat üzerinde daha önce 3 büyük deprem meydana gelmiştir. Fay hattına en uzak şehirler deprem riskinin en az olduğu şehirlerdir. Türkiye deprem haritasına göre deprem riski en az iller şunlardır:

  • Karaman
  • Bartın
  • Rize
  • Artvin
  • Giresun
  • Sinop
  • Edirne
  • Niğde
  • Kırklareli
  • Mardin
  • Konya
  • Şanlıurfa
  • Kilis
  • Yozgat
  • Sivas
  • Kayseri
  • Ankara
  • Gümüşhane

Deprem riskli en yüksek şehirler hangileridir?

Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde ve yakınlarında yer alan şehirler de yüksek deprem riski taşımaktadır. Bu fay hattı üzerinde yer alan şehirler birinci derece deprem bölgesi şehirler olarak ifade edilir. Riski daha az olan şehirler ise üçüncü ve dördüncü dereceli olan deprem bölgeleridir. Türkiye deprem haritasına göre deprem riski en yüksek iller ise şu şekildedir:

  • Adıyaman
  • Elazığ
  • Bingöl
  • Tunceli
  • Çankırı
  • Kahramanmaraş
  • Osmaniye
  • Bitlis
  • Şırnak
  • Hatay
  • Muş
  • Siirt
  • Karabük
  • Adapazarı
  • Bolu
  • Kocaeli
  • İstanbul
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • Düzce
  • Adapazarı
  • Aydın
  • Manisa
  • İzmir
  • Denizli
  • Burdur
  • Isparta
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Anahtar Kelimeler:
deprem
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