Deprem tatbikatı nedir? Deprem tatbikatı nasıl yapılır?

Okullarda, iş yerlerinde ya da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında deprem tatbikatı düzenlenir. Deprem tatbikatı olası bir deprem anının provasıdır. Deprem anında hızlı ve doğru bir şekilde hareket edebilmek için uygulanır. Deprem tatbikatında sarsıntı anında nasıl korunulacağı gösterilir. Güvenli çıkış yollarının nasıl kullanılacağı da öğretilir. Acil toplanma alanlarına ulaşım gibi konular da genelde uygulamalı olarak gösterilir. Deprem tatbikatı panik anında bilinçli hareket edebilmek açısından önemlidir.

Deprem tatbikatı nedir?

Deprem tatbikatı olası deprem anında nasıl hareket edileceğini, ne yapılacağını öğrenmeyi sağlayan planlı bir eğitim veya uygulamadır. Deprem tatbikatı esnasında birçok kişinin bildiği çök-kapan-tutun hareketi uygulanır. Güvenle çıkış yapılmasını sağlayacak yollar da test edilir. Ayrıca belirlenen toplanma alanlarına ulaşım konusunda prova yapılır.

Deprem tatbikatları genelde kişi veya kurumların olası bir depremde acil durum ekipleriyle koordineli olarak güvenli bir şekilde korunmasını ve tahliye edilmesini amaçlamaktadır.

Deprem tatbikat amacı ile asıl istenen afet anında panik ve karmaşayı en aza indirmek ve can ve mal kaybını önlemektir. Bu tatbikatlar düzenli olarak yapıldığında katılımcıların refleksleri canlı tutulur. Bu da olası bir depremde bilinçli ve hızlı hareket etmelerini sağlar.

Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmeler de önemlidir. Bu değerlendirmelerle eksiklikler belirlenir. Bunun sonucunda gerekli iyileştirmeler uygulanarak depreme karşı daha hazırlıklı olunur.

Deprem tatbikatı nasıl yapılır?

Deprem tatbikatı, önceden belirlenmiş bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirilir. Deprem tatbikat senaryosunda genelde deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketi, güvenli tahliye yollarının kullanımı ve acil toplanma alanlarına ulaşım gibi konular bulunur.

Deprem tatbikatı okul gibi kişi sayısının fazla olduğu yerlerde özellikle öğrencilerin ve personelin bilinçlenmesini sağlamak için düzenli olarak yapılır. Okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda: