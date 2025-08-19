HABER

Depremde ölenlerin yakasından düşmüyorlar! Önce sahte diploma şimdi sahte reçete

Türkiye'de son zamanlardaki skandalların başında sahte diploma geliyordu. 6 Şubat depremlerinde ölen avukatların yerlerine başkalarını kaydettiren dolandırıcılar duyan herkesin kanını dondurmuştu. Şimdi de başka bir skandal çıktı. Bir çetenin depremde ölen doktorlar adına reçete düzenlediği ortaya çıktı. Reçetelerde genelde uyuşturucu etkisi olan ilaçlar yer aldı ve anlaşmalı eczaneler bu operasyon için kullanıldı.

Ufuk Dağ

Yenidoğan çetesi, sahte diploma derken bir yeni skandal daha ortaya çıktı. Bir çete depremde ölen doktorların da adıyla uyuşturucu etkisi olan ilaç reçeteleri düzenledi ve sattı. Gazeteci Murat Ağırel konuyu Cumhuriyet'teki köşesine taşıdı. Ağırel çetenin içinde doktor ve eczacılar olduğunu vurguladı.

DOKTORLARIN E-İMZALARI ÇALINDI

Bugün yayınlanan yazıdaki bilgilere göre, 21 Haziran 2023 tarihinde Çeşme Medicana Tıp Merkezi’nde görevli doktorlar V.K.K. ve E.O.T’ye ait e-imza token cihazlarının çalındığını bildirdi. Cihazlarla 63 kutu Lyrica adlı ilaç yazıldı.

600 KUTU İLAÇ...

28 Haziran'da 2023'te de İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde görevli doktor B.Ş.'nin kendisine ait e-imza token cihazının çalındığını savcılığa bildirdi. Doktor aynı zamanda cihazın kayıp olduğu 4 günlük sürede reçetelerle yine 600 kutu “Lyrica” ve muadili ilaç yazıldığını da yetkili mercilerden bildirdi.

HEP UYUŞTURUCU ETKİLİ İLAÇLAR YAZILDI

Aralarında İstanbul Çam Sakura, İstanbul Eğitim Araştırma gibi büyük devlet ve özel hastanelerin olduğu 18 ayrı hastanede çalışan doktorlara ait e-imza token cihazlarının çalındığı da belirlendi. Hepsiyle de aynı şekilde uyuşturucu etkisi olan ilaç yazılıyor.

DEPREMDE ÖLEN DOKTORLARI KULLANDILAR

28 Haziran 2023 tarihinde sisteme kaydedilen bir reçetede adı geçen Op. Dr. Ahmet Muhtar Uygur’un 9 Eylül 2020 tarihinde vefat ettiği, yine 6 Şubat 2023 depremde vefat eden Dr. Ali Kılıç adına düzenlenmiş reçetelerin de sisteme kaydedildiği belirlendi.

