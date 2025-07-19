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Depremde yıkılan tarihi camiler yeniden ayağa kaldırılıyor

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için ibadete kapatılan tarihi asırlık camilerde restore çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Depremde yıkılan tarihi camiler yeniden ayağa kaldırılıyor

Asrın felaketinde ağır yara alan Gaziantep'te binaların yanı sıra asırlık camiler, kale, hanlar ve birçok tarihi eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep'te tamamen yıkılan ya da ağır hasar alan camilerde onarım ve yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan da afetten etkilenen Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve korumasındaki kültürel miras eserlerinin ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. İçinde cami, han, kastel, bedesten ve geleneksel yapıların bulunduğu vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları titizlikle aralıksız devam ederken birçok eserin de çalışmalarında sona gelindi. Kentte yürütülen restore çalışmaları kapsamında depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan 41 tarihi yapıdan 11'i yeniden yapılarak ibadete ve ziyarete açıldı.

TARİHİ ŞİRVANİ CAMİ'NDE YÜRÜTÜLEN RESTORE ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI

Depremlerde yıkılan ya da hasar alan tarihi yapıların restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te, restorasyon çalışmaları kapsamında depremlerde büyük hasar gören tarihi Şirvani Cami'nde yürütülen restore çalışmalarında da sona yaklaşıldı. 15'inci yüzyılda tarihi Gaziantep Kalesi'nin yan tarafına inşa edilen, Şirvani Mehmet Efendi Cami veya iki şerefeli cami olarak da bilinen Şirvani Cami kentin en eski camileri arasında yer alıyor. Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından olan Şirvani Cami, restorasyon çalışmaların ardından yeniden ibadete açılacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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