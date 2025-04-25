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Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin etkileri devam ediyor. Küçükçekmece'de kontrol edilen çok sayıda bina içinden 9'u için boşaltıldı. Depremde evlerinden çıkanlar döndüklerinde binayı mühürlenmiş bir şekilde görünce tepki gösterdi. Bina sakinleri dışarıda kaldıklarını belirterek, "Önce bize yer ayarlamaları lazımdı" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina, belediye ekiplerince boşaltıldı. Ekiplerin mühürlediği 9 bina arasında, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'ndeki 96 daireden oluşan 3 blok da yer aldı. Evlerinden tahliye edilen bina sakinleri, duruma tepki gösterdi.

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DEPREMDEN SONRA EVE GİREMEDİLER

Binada yaşayanlardan Ömer Polat, depremin ardından evlerinden çıkarak sahile gittiklerini, ertesi gün döndüklerinde ise mühürlendiği için evlerine giremediklerini söyledi.

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"ÖNCE BİZE YER AYARLAMALARI LAZIM"

Polat, binalarının ihbar üzerine mühürlendiğini öğrendiğini belirterek, "Binayı boşaltsınlar tamam ama önce bize yer ayarlamaları lazımdı. Küçük çocuklarım var, yer bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

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"1999'DAN KALMA ÇATLAKLAR"

Bina sakinlerinden Zeynep Can da yapıdaki çatlakların 1999 depreminden kaldığını dile getirdi.

Can, evden çıkmalarına dair kendilerine belge verilmediğini vurgulayarak, "Eşimin engelli raporu var, kalp hastası. Nereye gidelim? Arabada sabahladık." dedi.

Bengisu Gözütok ise riskin farkında oldukları için mühürlenen binadaki evlerini iki yıl önce boşalttıklarını kaydederek, "Bizim sağlığımız için çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce dönüşüme gireriz." diye konuştu.

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KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 570 ihbardan 140'ının kontrolü, belediye ekiplerince yapıldı.

Geriye kalan ihbarların kontrolünün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince sağlanacağı, kontroller sonrasında binaların durumuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Küçükçekmece bina
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