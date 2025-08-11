HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Depremler en çok çocukları etkiliyor: Deprem sonrası çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Yaşanan depremler, fiziksel hasarın yanı sıra özellikle çocukların ruh sağlığında derin izler bırakabiliyor. Klinik Psikolog Eda Kalaycıoğlu, deprem gibi travmatik olayların çocuklarda kaygı, korku, huzursuzluk, uyku ve davranış bozukluklarına yol açabileceğini belirterek, ebeveynleri önceden bilgilendirme yapmaları konusunda uyardı.

Depremler en çok çocukları etkiliyor: Deprem sonrası çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Deprem gibi travmatik olaylar, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Afet sonrasında çocuklarda uyku ve iştah değişiklikleri, davranış bozuklukları, yoğun ağlama nöbetleri gözlemlenebiliyor.

Depremler en çok çocukları etkiliyor: Deprem sonrası çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 1

BU TÜR BELİRTİLERE DİKKAT!

Oyunlarında sık sık deprem, ölüm ya da kayıp temalarının yer alması da yaşadıkları duygusal etkilerin bir göstergesi olabiliyor. Bu tür belirtiler çocuğun günlük yaşamını aksatacak düzeye ulaştığında, duygusal destek alınması gerektiği belirtiliyor. Çocukların deprem sonrası korku ve kaygı gibi benzer tepkiler verebileceğini ifade eden Klinik Psikolog Eda Kalaycıoğlu, "Bu duygular genellikle çok yoğun yaşanır. Bu nedenle çocuğun öncesinde aile tarafından bilinçlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Çocukta bu tip travmaların büyümemesi için aileler, öncesinde bilgi verebilir ve çocuğun kontrol algısını geliştirebilir. Depremin ne olduğu, yaş grubuna uygun şekilde açık ve net olarak anlatılabilir. Bu, çocuk için zorlayıcı bir deneyim olabilir. Ailenin bu noktada yapabileceği şey, çocuğun dikkatini kötü görüntülerden uzaklaştırmak ve depremin sadece yıkım yönüyle değil, önlem alınabilecek bir doğa olayı olarak da ele alınmasını sağlamaktır" dedi.

Depremler en çok çocukları etkiliyor: Deprem sonrası çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 2

"ÇOCUKLAR, OLAYLARI ATLATMAKTA DAHA FAZLA ZORLANABİLİR"

Kalaycıoğlu; deprem gibi doğal afetlerin hem yetişkinler hem de çocuklar için sarsıcı deneyimler olabileceğinin altını çizerek, "Ancak çocuklar, bu tür olayları atlatmakta daha fazla zorlanabilir. Bu nedenle öncesinde alınabilecek bazı önlemler, süreci kolaylaştırabilir" diye ekledi.

ÇOCUK DEPREM HAKKINDA BİLGİLENDİRMELİ

Ebeveynlerin, çocuklara deprem konusunu gerçekçi ve sade bir dille anlatmasının önemini vurgulayan Kalaycıoğlu, "Örneğin, ‘Deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depremi biz sarsıntı şeklinde hissediyoruz. Bu her zaman tehlikeli değildir ve biz buna karşı önlem alabiliyoruz" gibi açıklamalar yapılabilir. Çocukla birlikte deprem tatbikatı yapmak, evin güvenli yerlerini belirlemek ve bu alanlarda pratik yapmak, o anı yönetmek açısından etkili olabilir. ‘Çök, kapan, tutun' hareketini doğru şekilde öğretmek ve çocuklarla birlikte afet çantası hazırlamak, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Yetişkin olarak öncelikle kendi sakinliğimizi korumamız gerekir. Deprem anında çocukla birlikte önceden belirlenen güvenli alana gitmek ve net, açıklayıcı ifadeler kullanmak önemlidir. Örneğin, ‘Masanın altına giriyoruz ve şimdi yanımdasın' gibi sözlerle çocuğun güvende olduğu hissi verilmelidir. Çocukların yaşadığı stres, davranışlarına yansıyabilir. Bu süreçte ebeveynler bir çocuk gelişim uzmanından destek alabilir ve çocuğun yaşamının yeniden düzene girmesine yardımcı olabilir."

Depremler en çok çocukları etkiliyor: Deprem sonrası çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 3

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli tutuklandıKahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli tutuklandı
Muğla'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturduMuğla'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Anahtar Kelimeler:
deprem Psikoloji korku çocuk sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Bahçeli'den "Türkiye bir an önce kurtulmalı" çıkışı

Bahçeli'den "Türkiye bir an önce kurtulmalı" çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.