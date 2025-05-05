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Depremzede çocuklara destek!

Nizip Belediye Başkan Ali Doğan, duyarlı bir davranış sergileyerek Köseler Bahar Şenliği'nde depremzede çocuklar yararına kurulan bir standa anlamlı bir destek sağladı.

Depremzede çocuklara destek!

Şenlik alanını ziyaretleri sırasında, elde edilecek tüm gelirin deprem felaketinden etkilenen çocuklara bağışlanacağını öğrenen Başkan Ali Doğan, bu anlamlı girişime kayıtsız kalmadı.
Hemen kolları sıvayan Başkan Doğan, stantta bulunan kadınlarla birlikte gözleme yapımına katıldı.
Kendi pişirdiği sıcak ve taze ürünleri katılımcılara sunan Başkan Doğan, vatandaşları bu anlamlı bağış kampanyasına destek olmaya davet etti.
Vatandaşlar, Başkan Doğan'ın hassasiyetine övgü dolu sözler ve sağladıkları destekle karşılık verdiler.
Katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Doğan, "Bugün burada, Köseler Bahar Şenliği'nin güzel atmosferinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için küçük bir katkıda bulunmak istedik. Vatandaşlarımızın da bu duyarlılığa ortak olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu küçük destekler, o minik kalplerde bir nebze olsun umut olur" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Nizip
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