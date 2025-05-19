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Derede kaybolan İbrahim’i arama çalışmaları Irak sınırına dayandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 günce önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları devam ediyor.

Derede kaybolan İbrahim’i arama çalışmaları Irak sınırına dayandı

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde akıntıya kapılan İbrahim Kom’un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, Irak sınırına dayandı. Debisi yüksek derede ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürürken aile fertlerinin gözü ise gelecek umutlu haberde.

Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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