Derelerle sürüklenen çöpler Karadeniz'i kirletiyor

Doğu Karadeniz'de özellikle yaylalarda gelişigüzel çevreye atılan çöp ve atıklar, derelerle sürüklenip, ulaştığı Karadeniz'de kirlilik oluşturuyor. Trabzon'da deniz kıyısına ulaşan evsel, plastik, metal ve hafriyat gibi atıklar kirliliğin yanı sıra deniz ekosistemini de tehdit ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, "Yaylalardan gelen kirliliğin temel sebebi biziz. Bu kirliliği önleyecek olan da bizleriz ve daha bilinçli olmalıyız" dedi.

Doğu Karadeniz'de özellikle yüksek rakımlı yaylalarda artan göç hareketliliği ile gelişigüzel çevreye atılan, vadi, dere ve yol kenarlarına biriktirilen çöp ve atıklar, taşkınlar sonucu derelerle sürüklenip ulaştığı Karadeniz'de kirliliğe yol açıyor. Trabzon'da Değirmendere mevkisinde Karadeniz kıyısına derelerle ulaşan evsel, plastik, metal ve hafriyat gibi atıklar kirliliğin yanı sıra deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Son günlerde karın ani erimesi ile derelerin su seviyesi ve debisi artarken, yüksek dip kirliliği oranı dikkat çekiyor.

DOĞA BİLİNCİ ARTMADI

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, yayalarda konaklayan ziyaretçilerin doğada bıraktığı çöplerinin çevre kirliliğine yol açtığını söyleyerek, "Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, serin iklimi, doğal güzellikleri ve geleneksel kültürüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Ancak bu artan ilgi, doğayı korumaya yönelik bilinçle desteklenmedi" diye konuştu.

'YAYLA TURİZMİ' UYARISI

Karadeniz'e ulaşan atık miktarının ekolojik denge üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Doç. Dr. Öztürk, "Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve diğer evsel çöpler, yaylaların doğal dokusunu bozmakla kalmayıp, rüzgar ve yağmur yoluyla akarsulara karışarak Karadeniz'e kadar ulaşıyor. Özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte taşkın riski yükseliyor. Bu taşkınlar, nehir havzalarında birikmiş atıkları sürükleyerek daha geniş bir çevresel kirliliğe neden oluyor. Sonuç olarak yayla turizmi, doğru yönetilmediği takdirde Karadeniz'deki plastik kirliliğini ciddi biçimde artırmaktadır" dedi.

'ÇÖPLERİN DENİZ KIYISINA ULAŞMASINI ENGELLEMELİYİZ'

Plastik kullanımının azaltılması gerekildiğini vurgulayan Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, "Yaylalardan gelen kirliliğin temel sebebi biziz. Bu kirliliği önleyecek olan da bizleriz ve daha bilinçli olmalıyız. Plastik kullanımı ve üretimi her geçen gün artıyor. Umarım bu günleri aramayız. Buraları temizlememiz ve bu kirliliği uygun bir şekilde bertaraf etmemiz lazım. Çöplerin deniz kıyısına ulaşmasını engellemeliyiz. Burası temizlense de seneye eminim aynı görüntüyü göreceğiz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır