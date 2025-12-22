Dereye uçan minibüsün sürücüsü yaralandı

Olay, Gemlik ilçesi hastane yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir iş yerinin kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA