HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dereyi traktörle geçmek isterken faciadan dönüldü: 10 işçi vinçle kurtarıldı

Bursa'da dereyi traktörle geçmek isteyen 10 işçi, aracın devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler ekiplerin vinç destekli çalışmasıyla kurtarıldı. 10 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi’nden traktörle karşıya geçmek isteyen 10 işçinin bulunduğu traktör, suyun ortasında devrildi. Akıntının etkisiyle dengesini kaybeden traktördeki işçiler dere içinde mahsur kaldı.

TRAKTÖRLE DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, AFAD ve Yenişehir arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun debisi ve zemin şartlarının zorluğu nedeniyle kurtarma çalışmalarını kontrollü şekilde yürüttü. Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda, mahsur kalan işçilere halatlar ulaştırıldı.

10 İŞÇİYİ VİNÇLE KURTARDILAR

Dakikalar süren müdahalenin ardından olay yerine getirilen vinç yardımıyla işçiler tek tek bulundukları noktadan çıkarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve işçilerin vinç yardımıyla güvenli alana alındığı anlar yer aldı.
Faciadan dönülen olayda 10 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa traktör dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.