Dersteki öğretmeni sınıftan çıkarıp kafa attı! Manisa'da ortaokulda skandal: "Onlarca öğrencinin gözü önünde darbedildi"

Öğretmeni dersten çıkarıp darbetti, sakinleştirilmeye çalışılırken bu sefer de arkadaşı gelip öğretmene saldırmak istedi! Tepki çeken olayın adresi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu. Öğretmen darp raporu alıp şikayetçi olurken şüpheliler tutuklandı. Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının Alaşehir şubeleri ortak basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

ÖĞRETMENİ DERSTEN ÇIKARIP KAFA ATTI

Fatih Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta öğrenim gören I.K. (14) adlı kız öğrencinin ağabeyi B.K., dün saat 12.00 sıralarında okula geldi. İddiaya göre, doğrudan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin'in bulunduğu sınıfa giden B.K., öğretmeni dışarı çağırdı. Sınıfın kapısının önünde Şahin ile B.K. arasında tartışma çıktı. B.K., öğretmen Şahin'e kafa attı.

SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN BU KEZ ARKADAŞI SALDIRMAK İSTEDİ

Şahin, B.K.'yi sakinleştirmeye çalışıp, zemin kata indirdi. Okul idarecileri ve diğer öğretmenler araya girip, B.K.'yi Öğretmenler Odası'na götürdü. Bu sırada B.K.'nin arkadaşı G.G. de okula geldi ve Şahin'e saldırmak istedi. Ancak diğer öğretmenler araya girip engel oldu. Durum, okul yönetimi tarafından polise bildirildi.

ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI, MAGANDALAR TUTUKLANDI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, B.K. ve arkadaşını gözaltına aldı. Burun kemiğinde çatlak olan öğretmen Resul Şahin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve G.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OLAY BİR ÖNCEKİ GÜNKÜ TARTIŞMADAN KAYNAKLANMIŞ

Olayın önceki gün I.K.'nin okul bahçesinde başına top gelen kuzenine müdahale etmek isteyen nöbetçi öğretmen Resul Şahin'e engel olmak isteyince tartışmaları üzerine yaşandığı ileri sürüldü. I.K.'nin olayı anlattığı ağabeyinin bunun üzerine okula gelip öğretmen Şahin'i darbettiği öğrenildi.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ GELDİ

Türk Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Osman Suat Çete, Eğitim Bir-Sen Alaşehir Şube Başkanı Süleyman Ölmez, Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Cihan Soğukpınar ve Eğitim-İş Sendikası Alaşehir Şube Başkanı Kazım Ateş, öğretmen Resul Şahin'i görev yaptığı okulda ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sendikaların temsilcileri, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla da saldırıyı kınadı.

"HAKARETLER EDİLDİ, ONLARCA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ"

Açıklamayı okuyan Türk Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Osman Suat Çete, "Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Bu olay, eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu menfur saldırı, eğitim çalışanlarının güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Göz göre göre gelen soruna, gözümüzün önünde duran bu soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Gerekli tedbirleri alması gerektiğine inanıyoruz. Bizler, öğretmenlerimize ve eğitim ailemizin her bir ferdine yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceği ve varlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendiriyoruz ve kınıyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır