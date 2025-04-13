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Dervişoğlu'ndan 'Hodri meydan' çıkışı! Trump'ın Erdoğan ile ilgili sözlerine dikkat çekti: "Takvim işletilmeye başlandı"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili Dervişoğlu "Karşılıklı verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında bir takvim işletilmeye başlandı" dedi. Öcalan ile ilgili Dervişoğlu "Bu ülkeyi yönetenlerin, bu alçağı önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet. Hodri meydan." dedi.

Dervişoğlu'ndan 'Hodri meydan' çıkışı! Trump'ın Erdoğan ile ilgili sözlerine dikkat çekti: "Takvim işletilmeye başlandı"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi tarafından Ankara Gençlik Parkı'nda düzenlenen 'Son Başbuğ Alparslan Türkeş' konulu panele katıldı. Dervişoğlu, panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesine ilişkin, "Bir dönem askıya alındığını zannettiğimiz sürecin yeniden yaşama geçirildiğini görüyoruz. Bunun ne zaman olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Okyanusun ötesinden ABD'den Trump, 'Ben Erdoğan'ı severim, bilirim ki o da beni sever' dedikten sonra sevgiler depreşti ve karşılıklı verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında bir takvim işletilmeye başlandı" dedi.

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"BU SES İTALYA'DAN GELİYOR"

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı etkinliğe değinen Dervişoğlu, "İtalya'da bir etkinlik düzenleniyor ve bu ses İtalya'dan geliyor. Öcalan canisi daha önceden de Suriye'den çıktıktan sonra İtalya'da ikamet etmişti. Orası bu işlerin yapılabilmesi için elverişli bir siyasi alan. Pervin Buldan'ın söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben Öcalan'ın ulakları ile meşgul değilim ama şayet bir yöntemle takvim belirleniyorsa, bu yöntem ve takvimin iktidar olmaksızın işlem kazanması mümkün değil. Dolayısıyla konuşması gereken Erdoğan, onun sözcüleri ve ortaklarıdır" diye konuştu.

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"HODRİ MEYDAN"

Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun dış merkezli işler olduğunu hep söyledim. Buna bağlı birtakım taahhütlerden kaynaklandığını ifade ettim. Anlaşılıyor ki söylediklerimizde haklı çıkıyoruz. Millet sesimize kulak versin. Konya'da dün Konyalılara 'Böyle bir şeye izin verecek misiniz' diye sordum. 'Hayır' cevabı verdiler. Bu sesi hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin duyması gerektiğini ifade ettim. Buradan da söylüyorum; binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına kastetmiş, Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin hükümlü olduğu bir yerden örgüte önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin, bu alçağı önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet. Hodri meydan."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Müsavat Dervişoğlu Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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