Destici'den çok sert çıkış! 'PKK'nın tezlerinin tekrarıdır' diyerek o raporu yırtıp attı

Doğukan Akbayır

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu raporla ilgili çok sert bir çıkışta bulundu. Düzenlenen basın toplantısına raporla birlikte katılan Destici sahnede bu raporu yırtarak protestoda bulundu. Destici o anlarda yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı.

BBP lideri Mustafa Destici, DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu rapora çok sert çıktı. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu raporu yırtarak protesto etti.

Destici den çok sert çıkış! PKK nın tezlerinin tekrarıdır diyerek o raporu yırtıp attı 1

"PKK'NIN TEZLERİNİN TEKRARIDIR"

Basın toplantısında konuşan Destici, DEM Parti'nin sunduğu raporun yeni hiçbir unsur içermediğini savunarak, "Bu rapor, PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar dile getirdiği görüşlerin aynen tekrarından ibarettir" ifadelerini kullandı.

Destici den çok sert çıkış! PKK nın tezlerinin tekrarıdır diyerek o raporu yırtıp attı 2

Raporun Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini öne süren Destici, içeriğini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Destici den çok sert çıkış! PKK nın tezlerinin tekrarıdır diyerek o raporu yırtıp attı 3

RAPORU YIRTTI, TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Açıklamalarının ardından Destici, DEM Parti'nin raporunu kameraların önünde yırttı. Bu anlar, salonda bulunan BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı. Destici, terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını ifade etti.

