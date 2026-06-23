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Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL'lik vurgun ağı çökertildi

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen organizasyona ağır darbe vuruldu.

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL'lik vurgun ağı çökertildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL lik vurgun ağı çökertildi 1

52 GÖZALTI

23 Haziran 2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 52 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL lik vurgun ağı çökertildi 2

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Operasyon anları ise polis kamerasınca kaydedildi.

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL lik vurgun ağı çökertildi 3

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL lik vurgun ağı çökertildi 4

Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL lik vurgun ağı çökertildi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yasa dışı bahis
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