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Devlet hastanesinde korku dolu anlar! Husumetlisini bahçede silahla vurdu

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen S.K., alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen A.M.'yi hastane bahçesinde silahla vurdu. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalanırken yaralanan A.M., hastanede tedavi alındı.

Devlet hastanesinde korku dolu anlar! Husumetlisini bahçede silahla vurdu

Olay, saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.,

ISTANBUL---BEYLIKDUZUNDE-HUSUMETLISINI-_714817_211471

ART ARDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı hastane
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