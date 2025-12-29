HABER

Devrek’te 45 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı bazı köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldular.

İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken ekipler iş makineleri ile yolları açmak için seferber oldu. 45 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Devrek Özel İdare Şefi Muhittin Hatıl, "İlçemize bağlı özellikle de yüksek kesimlerde bulunan köy yollarımızın bazılarının yoğun yağış nedeniyle kapanmış durumda. Ekiplerimiz ile birlikte gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz ancak açılan yollar bir süre sonra tekrar kapanıyor. 45 köy yolu şu an için kapalı ama bu sayı gittikçe artmaya başlayacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça araçları ile yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

