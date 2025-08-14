HABER

Devrilen TIR’ın şoförü yaralandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, devrilen TIR’ın şoförü Salih A. (47) yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Salih A. yönetimindeki 53 AVH 15 plakalı plastik ham madde yüklü TIR, Çakmak Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Mahallenin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Salih A., ekipler tarafından TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devrilen TIR'ın dorsesinden savrulan plastik ham madde çuvalları, yolun kapanmasına neden oldu. Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çuvalların toplanması ve TIR'ın çekici ile kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra ulaşıma açıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

