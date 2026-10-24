Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana gelen traktör kazasında 18 yaşındaki H.T.S. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yolu güzergâhında yaşandı. Seyir halindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında su birikintisinin bulunduğu alana düştü.

Meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki H.T.S. hafif şekilde yaralandı.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır