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Dicle Barajı’nda arama kurtarma tatbikatı

12.03.2025 10:07
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, aldıkları eğitimin ardından Dicle Barajı’nda bot ile arama kurtarma tatbikatı düzenledi.

Dicle Barajı’nda arama kurtarma tatbikatı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, suda kaybolan veya tehlikede olan kişileri bulmak ve kurtarmak amacıyla yaz kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamda oluşturulan 10 kişilik ekip, "Su altında pusula kullanımı, dalış işaretleri, problem yönetimi, su altında kaybolan kişi ve nesneleri arama bulma, gece dalışı, derin dalış" gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.
Eğitimin ardından ekip, boğulma vakalarına müdahale etmek, sel veya taşkınlarda kaybolan kişileri aramak, su altında kalan araç veya nesneleri çıkarmak, su altı enkazlarını incelemek ve gerektiğinde kurtarma operasyonları düzenlemek gibi zorlu görevleri yerine getirebilmek için Dicle Barajı gölünde arama kurtarma botu da kullanılarak tatbikat gerçekleştirdi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır arama
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