Didim’de 9 düzensiz göçmen, bir organizatör yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 1 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi sahil ve çalılık alanda gerçekleştirilen faaliyette 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen E.Ç. (33) isimli organizatör gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan organizatör ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

