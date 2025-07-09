Dijital yayıncılığın dev ismi Mediazone hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Onedio, Webtekno, Maçkolik, Yemek.com gibi sadık takipçi profili olan ve dijital trafik akışı yüksek olan bu platformlar Mediazone bünyesinde bulunuyor. Dijital yayıncılığın liderlerinden Mediazone, geniş kapsamlı içerik ağıyla sektöre yön veriyor. Mediazone'un faaliyet alanları ve dijital yayıncılıkta etkileri nelerdir?

MEDIAZONE HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Mediazone, dijital yayıncılık başta olmak üzere medya, oyun, video prodüksiyonu, spor içeriği ve reklam teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Farklı kitlelere hitap eden dijital markalarıyla hem içerik üretimi hem de marka iş birlikleri konusunda geniş bir ekosistem sunuyor. Yayıncılık anlayışı yalnızca içerik paylaşmaktan ibaret değil; aynı zamanda dijital trendleri takip eden, yapay zeka destekli platformlarla uyumlu çalışan ve kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillenen yaratıcı bir içerik yapısını da kapsıyor. Mediazone, bu çok yönlü yapısıyla Türkiye'nin dijital medya alanındaki en güçlü oyuncularından biri olarak konumlanıyor.

MEDIAZONE MEDYA ALANINDA NELER YAPIYOR?

Mediazone’un medya alanındaki gücünün arkasında, içerik üretiminde uzmanlaşmış, kendi alanında öne çıkan dijital markalar yer alıyor. Her biri farklı içerik türleri ve hedef kitlelere hitap eden bu markalar, Mediazone’un dijital yayıncılıktaki çok yönlülüğünü ortaya koyuyor:

Onedio: Sosyal medyadaki gücü, eğlenceli testleri, gündemi yorumlayan içerikleri ve kullanıcı etkileşimini merkeze alan diliyle Onedio, Türkiye’nin en popüler dijital içerik platformlarından biri. Özellikle genç kitleye ulaşmak isteyen markalar için güçlü bir mecra.

Webtekno: Teknoloji dünyasının nabzını tutan Webtekno, kullanıcılarına güncel teknoloji haberleri, ürün incelemeleri ve bilimsel gelişmeler sunuyor. Teknoloji odaklı markalar için otorite kabul edilen bir yayın.

Yemek.com: Tarifler, video içerikleri ve mutfak ipuçlarıyla Yemek.com, yemek alanında dijital dünyanın ilham kaynaklarından biri. Hem içerikleriyle hem de sosyal medya üretimiyle mutfak markalarının yaratıcı iş birliklerine açık bir platform.

Mynet: Köklü geçmişiyle dijital haber dünyasında önemli bir yere sahip olan Mynet, geniş içerik yelpazesiyle her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap ediyor. Gündem, magazin, astroloji ve daha birçok konuda içerik sunan bir dijital portal.

MEDIAZONE OYUN ALANINDA NELER YAPIYOR?

Mediazone, dijital yayıncılığın yanı sıra oyun geliştirme alanında da aktif bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Mediazone Games markası altında mobil oyunlar tasarlıyor ve geliştiriyor. Bu sayede yalnızca içerik üreticisi değil, aynı zamanda oyun sektöründe de üretici konumunda bulunuyor. Oyun geliştirme sürecine odaklanarak, farklı kitlelere hitap eden eğlenceli ve etkileşimli mobil oyunlar ortaya koyuyor. Böylece Mediazone, dijital eğlence alanında da güçlü bir varlık gösteriyor ve mobil oyun pazarında büyüme hedeflerini sürdürüyor.

MEDIAZONE REKLAM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA NELER YAPIYOR?

Mediazone, reklam teknolojileri alanında TV Ekstra markasıyla önemli bir rol üstleniyor. TV Ekstra, özellikle adreslenebilir reklam teknolojileri kullanarak markaların doğru kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde video reklamlar, izleyicinin ilgi alanlarına ve davranışlarına göre kişiselleştiriliyor; böylece reklamların etkinliği artıyor. TV Ekstra, sadece yaratıcı video içerikler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda reklamların hedeflenmesi ve performans takibini mümkün kılan ileri teknolojik altyapılar sunuyor. Markalar için daha verimli, daha ölçülebilir ve etkili reklam kampanyaları yaratmayı hedefleyen TV Ekstra, Mediazone’un reklam teknolojilerindeki öncü markası olarak öne çıkıyor.

MEDIAZONE SPOR YAYINCILIĞI ALANINDA NELER YAPIYOR?

Mediazone, spor yayıncılığı alanında Maçkolik ve MatchenDirect markalarıyla güçlü bir varlık gösteriyor. Maçkolik, Türkiye’nin en çok takip edilen canlı skor, maç istatistikleri ve spor haberleri platformlarından biri olarak milyonlarca spor severin ilk tercihi oluyor. Mediazone bünyesinde Maçkolik’e benzer yapıda kurgulanan uluslararası bir platform olan MatchenDirect ile özellikle Fransızca konuşulan pazarlarda da yer alıyor. Spor yayıncılığı alanındaki bu güçlü dijital altyapı, hem yerel hem de global ölçekte farklı kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan bir yapıya sahip. Böylece Mediazone, spor içeriği üretiminde sadece geniş kitlelere ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini merkeze alan yayıncılığıyla fark yaratıyor.