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Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 17:49
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Amasya’nın Taşova ilçesinde yiyecek ararken dikenli tele takılan karaca yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı.

Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı!

Edinilen bilgilere göre, Taşova’ya bağlı Karlık Köyü Kızılcaalan Mahallesi’nde kış şartlarının sürdüğü bölgede yiyecek aramak için Yüksel Esen’in bahçesine girmek isteyen karaca yavrusu dikenli tele takılarak yara aldı.

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TELLERDEN KURTARILDI

Hayvanın sesini duyan köylülerin durumun bildirilmesi üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekipleri yönlendirildi. Sevimli yavru, veteriner hekimin kontrolünde telden kurtarıldı. Üşümesi üzerine üzerine mont giydirilen karaca yavrusu, yaralarının tedavisi için il merkezine götürüldü.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
karaca tel
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