Dikkat çeken iddia: Irak hükümeti Iraklı mahkum DEAŞ militanları için harekete geçti! Muhatap, PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG olacak"

Irak hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde bulunan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumları geri almak istediği öne sürüldü.

IRAK HÜKÜMETİ, SURİYEDEKİ IRAK VATANDAŞI DEAŞ ÜYESİ MAHKUMLARI GERİ ALACAK

Adı açıklanmayan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyelerini teslim almak üzere mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Kaynak, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde güvenliğin olmaması ve ABD’nin eylül ayından itibaren kritik üslerden askerlerini çekme niyetini açıklamasının ardından Irak’ın söz konusu tutukluların akıbeti hakkında endişelendiğini açıkladı.

HÜKÜMET KONTROLÜNÜN OLMADIĞI YERLERDE MUHATAP SDG

Söz konusu mutabakatın Suriye hükümeti yerine SDG ile yapılmak istenmesine ilişkin ise kaynak, Suriye'deki bazı bölgelerde devlet kontrolünün tam sağlanamaması ve cezaevlerinin bulunduğu bölgelerin hala SDG kontörlünde olmasına bağladı.

Irak hükümeti, daha önce bazı Iraklı DEAŞ liderlerini ve mensuplarını teslim almıştı.

