HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dikkat çeken iddia: Irak hükümeti Iraklı mahkum DEAŞ militanları için harekete geçti! Muhatap, PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG olacak"

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi olan mahkumları teslim almak için mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Dikkat çeken iddia: Irak hükümeti Iraklı mahkum DEAŞ militanları için harekete geçti! Muhatap, PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG olacak"

Irak hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde bulunan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumları geri almak istediği öne sürüldü.

IRAK HÜKÜMETİ, SURİYEDEKİ IRAK VATANDAŞI DEAŞ ÜYESİ MAHKUMLARI GERİ ALACAK

Adı açıklanmayan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyelerini teslim almak üzere mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Dikkat çeken iddia: Irak hükümeti Iraklı mahkum DEAŞ militanları için harekete geçti! Muhatap, PKK nın Suriye deki uzantısı SDG olacak" 1

Kaynak, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde güvenliğin olmaması ve ABD’nin eylül ayından itibaren kritik üslerden askerlerini çekme niyetini açıklamasının ardından Irak’ın söz konusu tutukluların akıbeti hakkında endişelendiğini açıkladı.

HÜKÜMET KONTROLÜNÜN OLMADIĞI YERLERDE MUHATAP SDG

Söz konusu mutabakatın Suriye hükümeti yerine SDG ile yapılmak istenmesine ilişkin ise kaynak, Suriye'deki bazı bölgelerde devlet kontrolünün tam sağlanamaması ve cezaevlerinin bulunduğu bölgelerin hala SDG kontörlünde olmasına bağladı.
Irak hükümeti, daha önce bazı Iraklı DEAŞ liderlerini ve mensuplarını teslim almıştı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğulduDoktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu
Üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybettiÜzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk DEAŞ Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

Bahçeli'den gündem yaratacak 'altın fırsat' çıkışı

Bahçeli'den gündem yaratacak 'altın fırsat' çıkışı

Mücahit Birinci adli kontrolle serbest bırakıldı

Mücahit Birinci adli kontrolle serbest bırakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.