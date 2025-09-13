Dikkat çeken kulis! Erdoğan’dan kritik toplantıda CHP yorumu: ‘Dışarıdan takip ediyoruz’

Önceki gün düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelere ve partiye yönelik işleyen yargı süreçleriyle ilgili MKYK üyelerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda İsrail’in bölgedeki saldırganlığının her geçen gün arttığını da belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bölgedeki bütün paydaşlarla bu konu hakkında daha fazla ilişki içinde olmalıyız. Katar’daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe’de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. Bölgemizdeki sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendiriyor, tedbir almamızı gerektiriyor. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Bu açık ve net."

"GÜNDEMİMİZDE CHP YOK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yeni çözüm süreci ve CHP’ye yönelik yargı süreçleriyle ilgili de konuştu. Erdoğan, “CHP’deki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum. Bizim odağımız 'terörsüz Türkiye' ve ekonomi. Asıl gündemimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinin iyi yürümesi ve başarıya ulaşması. Süreçte odak kaybına müsaade edemeyiz” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır