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Dikkat! Dünya'ya doğru yaklaşıyor! İletişimi felç edebilir

Güneş’te nadir görülen türde iki patlama oluştu. Patlamalar sonucu Güneş'ten uzaya savrulan radyoaktif parçacık kütlesi bu gece Dünya'ya ulaşacak. Jeomanyetik fırtına olarak bilinen bu olay sonucu ani elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ve iletişimde aksama meydana gelmesi bekleniyor.

Dikkat! Dünya'ya doğru yaklaşıyor! İletişimi felç edebilir
Nilgün Akbıyık

Güneş patlamalarının dünya üzerindeki etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Güneş'te nadir görülen iki türde patlama meydana geldi. Son patlamaların ardından Güneş’ten uzaya savrulan radyoaktif parçacık kütlesinin 16 Nisan’da Dünya’ya ulaşacağı ve gezegenin manyetik alanını vuracağı öğrenildi.

İLETİŞİM FELÇ OLABİLİR

Güneş fırtınası adı verilen bu olay sonucu uydular etkilenerek GPS sinyallerini ve radyo iletişimi bozuyor, bu da Dünya yüzeyinde iletişimin felç olmasına neden oluyor.

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Ayrıca Dünya’nın orta enlemlerine kadar uzanan bir bölgede aurora da denen kuzey ışıkları gözlemlenebilir.

ABD Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), Dünya’ya doğru ilerleyen Güneş fırtınasının G2 kategorisine ulaşabileceğini belirtti.

G2 seviyesi, NOAA’nın beşli ölçeğinde orta şiddette bir jeomanyetik fırtına anlamına geliyor. Bu sınıflandırma, G1 (en hafif) ile G5 (en şiddetli) arasında yapılıyor.

G2 şiddetinde bir fırtına sonucu şunlar yaşanabiliyor:

  • Kutup bölgelerinde radyo iletişiminde bozulmalar yaşanabilir.
  • Yüksek ve orta enlemlerde (örneğin Kanada, İskandinavya, ABD) aurora (kuzey ışıkları) görülebilir.
  • Uydu sistemlerinde ve GPS hizmetlerinde küçük sapmalar, bazı durumlarda kısa süreli kesintiler olabilir.
  • Elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalar ya da uyarılar oluşabilir, ancak genellikle büyük çaplı hasarlara yol açmaz.
  • Uzaydaki astronotlar ve uydular için radyasyon seviyesi artabilir.

DAHA ÇOK PATLAMA MEYDANA GELEBİLİR

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NOAA, kısa süre önce Güneş'in resmen "solar maksimum" evresine girdiğini açıklamıştı. Güneş böylece 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesine yaklaşmış oldu. Bu da yakın zamanda yıldızda daha çok patlamanın meydana gelebileceği ve Güneş fırtınalarının sayısının artabileceği anlamına geliyor. Güneş her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor.

Güneş, 2019'da 25. döngüsüne girdi. Söz konusu döngülerden daha sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum" deniyor. Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" adı veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim güneş patlaması
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