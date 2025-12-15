HABER

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!

Yeni haftanın hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Bugün ve yarın Türkiye'nin doğusundan başlayarak birçok şehri kar yağışı etkisi altına alacak. Hafta ortasında ise yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir havanın alması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!

Yapılan tahminlere göre, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İKİ GÜN KAR BEKLENİYOR

Bugün Türkiye'nin 17, yarın ise 18 şehrinde kar yağışı bekleniyor.

Bugün (15 Aralık Pazartesi) kar yağışı beklenen iller, Bolu, Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis olarak açıklandı.

Yarın (16 Aralık Salı) ise kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari

Pazartesi ve salı beklenen kar yağışının ardından çarşamba gününden itibaren havanın açması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul'da yıl bitmeden kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Konu hakkında CNN'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." ifadelerine yer verdi.

