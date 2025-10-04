HABER

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu batı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın 40-60 km/saat hızda esmesi beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için batı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ülkemizin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Burdur’un doğusu sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 1

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava durumu:

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güneyde rüzgar yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Bursa: 12°C - 24°C, sağanak yağışlı
Çanakkale: 13°C - 19°C, sağanak yağışlı
İstanbul: 15°C - 21°C, sağanak yağışlı
Kırklareli: 9°C - 17°C, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.

Afyonkarahisar: 21°C, sağanak yağışlı
Denizli: 25°C, çok bulutlu
İzmir: 25°C, sağanak yağışlı
Muğla: 21°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 4

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.

Adana: 35°C, parçalı bulutlu
Antalya: 26°C, sağanak yağışlı
Burdur: 23°C, doğusu sağanak yağışlı
Hatay: 33°C, parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey-batısı sağanak yağışlı. Güney ve batıda rüzgar kuvvetli esecek.

Ankara: 23°C, yerel sağanak yağışlı
Eskişehir: 24°C, sağanak yağışlı
Konya: 26°C, çok bulutlu
Nevşehir: 27°C, az bulutlu

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 5

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) sağanak yağışlı.

Bolu: 23°C, sağanak yağışlı
Düzce: 26°C, sağanak yağışlı
Sinop: 26°C, çok bulutlu
Zonguldak: 22°C, sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu.
Amasya: 31°C, az bulutlu
Rize: 28°C, az bulutlu
Samsun: 28°C, az bulutlu
Trabzon: 27°C, az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu.
Erzurum: 24°C, az bulutlu
Kars: 22°C, az bulutlu
Malatya: 29°C, az bulutlu
Van: 27°C, az bulutlu

Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 6

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu.
Diyarbakır: 32°C, az bulutlu
Gaziantep: 32°C, az bulutlu
Mardin: 30°C, az bulutlu
Siirt: 30°C, az bulutlu

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

