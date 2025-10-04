Dikkat! Meteoroloji alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına ve uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için batı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ülkemizin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Burdur’un doğusu sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güneyde rüzgar yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Bursa: 12°C - 24°C, sağanak yağışlı

Çanakkale: 13°C - 19°C, sağanak yağışlı

İstanbul: 15°C - 21°C, sağanak yağışlı

Kırklareli: 9°C - 17°C, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.

Afyonkarahisar: 21°C, sağanak yağışlı

Denizli: 25°C, çok bulutlu

İzmir: 25°C, sağanak yağışlı

Muğla: 21°C, kuvvetli sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.

Adana: 35°C, parçalı bulutlu

Antalya: 26°C, sağanak yağışlı

Burdur: 23°C, doğusu sağanak yağışlı

Hatay: 33°C, parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey-batısı sağanak yağışlı. Güney ve batıda rüzgar kuvvetli esecek.

Ankara: 23°C, yerel sağanak yağışlı

Eskişehir: 24°C, sağanak yağışlı

Konya: 26°C, çok bulutlu

Nevşehir: 27°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) sağanak yağışlı.

Bolu: 23°C, sağanak yağışlı

Düzce: 26°C, sağanak yağışlı

Sinop: 26°C, çok bulutlu

Zonguldak: 22°C, sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu.

Amasya: 31°C, az bulutlu

Rize: 28°C, az bulutlu

Samsun: 28°C, az bulutlu

Trabzon: 27°C, az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu.

Erzurum: 24°C, az bulutlu

Kars: 22°C, az bulutlu

Malatya: 29°C, az bulutlu

Van: 27°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu.

Diyarbakır: 32°C, az bulutlu

Gaziantep: 32°C, az bulutlu

Mardin: 30°C, az bulutlu

Siirt: 30°C, az bulutlu

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.