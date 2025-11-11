Dilovası'ndaki yangınla ilgili yeni gelişme! 6 kişi açığa alındı... Belediye başkan yardımcısı da aralarında

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

11 ŞÜPHELİ BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA ARALARINDA! 6 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE 7 KİŞİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Öte yandan daha önce de SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alınmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır