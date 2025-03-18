Diploma kararında '18 Mart' detayı! Yılmaz Özdil'den çok konuşulacak iddia: Bunu özellikle yapıyorlar!

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Kararın ardından birçok siyasi isim ve gazeteci yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Yılmaz Özdil de Sözcü TV'de canlı yayında 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne dikkat çekti.

18 MART DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ!

Yılmaz Özdil, "İstanbul seçimini ramazan ayında iptal etmişlerdi. Diplomayı da ramazan ayında iptal ettiler. Kasten yapıyor, 22 yıldır yapıyor bunu. 18 Mart günü yapıyor. Dön bak tarihlerine mesela Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Referandumu 12 Eylül'de yapıyorlar. Bunlar alternatif tarih yazıyorlar. Bunu özellikle 18 Mart'ta yapıyorlar." dedi.