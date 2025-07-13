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Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce direğe çarptı ardından denize uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü arabanın üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar cep telefonlarıyla kayda alındı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücü çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi 1

DİREĞE ÇARPIP DENİZE UÇTU

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu. Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi 2

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ, ARAÇ ÇIKARILACAK

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi 3

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi 4
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir deniz
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