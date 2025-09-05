Diş eti kanaması neyin belirtisi olabilir? Diş eti kanamasının nedenleri

Diş eti kanaması genellikle diş eti hastalıklarının erken habercisidir. Diş etinin kanaması çoğu zaman önemsenmeyen bu durum olabilir. Bu sorun en çok diş fırçalarken fark edilir. Fakat ağız ve diş sağlığı genel vücut sağlığıyla ilişkili bir durumdur. Diş ve diş eti hastalıkları ağız bölgesiyle beraber vücuttaki birçok organı da olumsuz etkileyebilir. Bu konudaki hassasiyet oldukça azdır. Oysa yapılan araştırmalara göre tedavi edilmeyen diş eti hastalıklarının kalp krizi riskini artırdığı bilinmektedir.

Diş eti kanaması neyin belirtisi olabilir?

Diş eti kanamaları ağız hijyeninin sağlanamaması ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanır. Vücuttaki vitamin eksiklikleri ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin yetersizliği de önemli nedenler arasında yer alır.

Diş eti kanamasına sebep olabilecek nedenler şu şekilde sıralanabilir:

1. Diş eti iltihabı (Gingivitis) ve diyabet

Diş eti kanamasının en sık görülen nedeni plak birikiminden kaynaklanan diş eti iltihabıdır. Gingivitis olarak bilinen bu sorun diş etlerinde tahriş, kızarıklık ve kanama ile kendini belli eder. Dişler fırçalandığında veya diş ipi kullanıldığında kanama olması tipik bir belirtidir.

Tip 1 veya tip 2 diyabet rahatsızlıkları da vücudun enfeksiyonlarla mücadele gücünü zayıflatır. Yüksek kan şekeri nedeniyle iyileşme süreci zorlaşır ve diş eti hastalıklarını artırır.

2. Sert fırçalama ve yanlış fırça seçimi

Birçok insan sert fırçalamanın dişleri daha temiz ve beyaz yapacağına inanır. Fakat sert fırçalama diş etlerine zarar vererek kanamalara yol açabilir. Dişleri nazik dairesel hareketlerle ve yumuşak kıllı fırçalarla temizlemek en sağlıklı yöntemdir.

3. Yetersiz ağız hijyeni

Düzenli fırçalama ve gargara kullanımı ihmal edildiğinde ağız içerisindeki bakteriler çoğalır. Bu durum da diş eti kanamasına yol açar. Ağız temizliğini aksatmamak bu sorunun önüne geçer.

4. Diş ipi kullanımı

Diş ipi diş aralarını temizlemede çok etkili bir araçtır. Fakat hatalı veya sert kullanılması diş etlerini zedeleyebilir. Diş ipi kullanırken yavaş ve kontrollü hareket etmek gerekir.

5. Periodontitis

Gingivitis tedavi edilmezse diş eti hastalığının ilerlemiş hali olan periodontitis’e dönüşebilir. Bu rahatsızlıkta diş etleri çok daha kolay kanar. Sonucunda ise diş çekilmesi ve diş kaybı riski artar.

6. Sigara kullanımı

Aşırı sigara tüketimi diş etlerinin sağlığını bozan bir davranıştır. Sigara içen kişilerde görülen diş eti hastalıkları içmeyenlere kıyasla çok daha yaygındır.

7. Hormonal değişiklikler

Ergenlik, regl dönemi, hamilelik ve menopoz gibi hormonal dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde diş etleri daha hassas hale gelir. Bu süreçlerde kan akışı hızlanır ve kanama, kızarıklık ve şişlik riski yükselir.

8. Vitamin eksiklikleri ve stres

C vitamini eksikliği dokuların onarımını zorlaştırarak kanamaya neden olabilir. Bununla beraber K vitamini eksikliği ise kanın pıhtılaşma sürecini bozan bir sorundur. Bu da diş eti kanamasına yol açabilir.

Yoğun stres de tek başına diş eti kanamasına neden olabilen faktörler arasında yer alır. Stresi azaltmak diş sağlığı ve genel sağlık açısından oldukça önemlidir.

9. Trombositopeni

Kanda pıhtı oluşturacak kadar trombosit bulunmadığı zaman diş etleri başta olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde kanamalar görülebilir.

10. Hemofili ve Von Willebrand hastalığı

Bu kalıtsal kan hastalıklarında pıhtılaşma mekanizması bozulur. Küçük bir kesik ya da diş tedavisi sırasında bile yoğun kanama oluşabilir.