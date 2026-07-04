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Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

Burdur'dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta'daki hastanede tedavi sırasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında uygulanan genel anestezinin ardından kalbi duran çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı 1

DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GİTTİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayınardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Ela'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı 2

8 YAŞINDAKİ ELA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan ve cimnastik sporuyla ilgilenen Ela Kocaçöğür için ikindi namazına Burdur Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı 3

Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur cenaze dişçi
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