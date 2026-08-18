Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme

Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine verilen karar kapsamında, Denizolgun’un mezarı açılacak. Yapılacak adli incelemeyle ölümüne ilişkin daha önce elde edilen bulguların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖLÜM NEDENİ YENİDEN İNCELENECEK

Feth-i kabir işleminin ardından Denizolgun’dan alınacak örnekler üzerinde adli ve bilimsel incelemeler gerçekleştirilecek.

Çalışmanın, Denizolgun’un ölümünün doğal sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca ölümde herhangi bir dış müdahale bulunup bulunmadığı da yeniden araştırılacak.

TARTIŞMALI ÖLÜM YENİDEN GÜNDEMDE

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası Denizolgun’un ölümü, yeniden gündeme gelmişti.



Alihan Kuriş

Verilen feth-i kabir kararıyla birlikte soruşturmanın yeni deliller ışığında ilerlemesinin önü açılırken, yapılacak incelemelerin ardından ölümün nedenine ilişkin daha net bulgulara ulaşılması bekleniyor.