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Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda feth-i kabir kararı verilirken, Denizolgun’un mezarının açılarak ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına karar verildi. Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası Denizolgun’un ölümü, yeniden gündeme gelmişti.

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme
Devrim Karadağ

Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine verilen karar kapsamında, Denizolgun’un mezarı açılacak. Yapılacak adli incelemeyle ölümüne ilişkin daha önce elde edilen bulguların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme 1

ÖLÜM NEDENİ YENİDEN İNCELENECEK

Feth-i kabir işleminin ardından Denizolgun’dan alınacak örnekler üzerinde adli ve bilimsel incelemeler gerçekleştirilecek.

Çalışmanın, Denizolgun’un ölümünün doğal sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca ölümde herhangi bir dış müdahale bulunup bulunmadığı da yeniden araştırılacak.

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme 2

TARTIŞMALI ÖLÜM YENİDEN GÜNDEMDE

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası Denizolgun’un ölümü, yeniden gündeme gelmişti.

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak! Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme 3
Alihan Kuriş

Verilen feth-i kabir kararıyla birlikte soruşturmanın yeni deliller ışığında ilerlemesinin önü açılırken, yapılacak incelemelerin ardından ölümün nedenine ilişkin daha net bulgulara ulaşılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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