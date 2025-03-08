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Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de temaslarda bulundu

08.03.2025 00:59
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

CİDDE'DE FİLİSTİNLİ MEVKİDAŞI MUSTAFA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Hakan Fidan dışişleri bakanı
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