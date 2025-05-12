Dışişleri Bakanı Fidan'dan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü! Bölgesel meseleler ele alındı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

RUBIO'NUN TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARETİN DETAYLARI ELE ALINDI

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

(İHA)