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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Hamed Al Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Hamed Al Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’a geldi. Fidan, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Katar Hakan Fidan
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