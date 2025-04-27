Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Hamed Al Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’a geldi. Fidan, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır