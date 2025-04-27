Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Hamed Al Thani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.
27.04.2025 13:24
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’a geldi. Fidan, başkent Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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