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Dışişleri Bakanlığı: AİHM'nin kararından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili davada verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: AİHM'nin kararından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İskeçe ili Türk Kadınları Kültür Derneği'ne ilişkin dava hakkında 24 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A YÖNELİK BEKLENTİLER

Keçeli, açıklamasında ayrıca, Yunanistan'dan beklentileri de dile getirdi. "Benzer bir konuda dördüncü kez mahkum olan Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığı sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri daha fazla vakit kaybetmeden yapmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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