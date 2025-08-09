HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD’de Azerbaycan, Ermenistan ve ABD arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz" 1

GÜNEY KAFKASYA’NIN HUZUR VE REFAH

ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecekTrump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Ermenistan
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na fena gönderme! Gol sevincinde dikkat çeken detay...

Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na fena gönderme! Gol sevincinde dikkat çeken detay...

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Özgür Özel adını açıklamıştı! Gözaltına alınan avukat hakkında yeni gelişme

Özgür Özel adını açıklamıştı! Gözaltına alınan avukat hakkında yeni gelişme

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.