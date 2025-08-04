HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların yerleşimci gruplarla Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Devrim Karadağ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

Türkiye, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.

"Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır" diyen Çelik, "Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AVLUDA "TALMUD AYİNLERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.

Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.

Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.

Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükselttiMiçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Eminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vuruldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vuruldu

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Konya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı

Konya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.