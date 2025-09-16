HABER

Dışişlerinden Gazze açıklaması: "Soykırım planlarının yeni bir parçasıdır"

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken, bugün tanklar Gazze'ye girdi. Gazze'yi topyekun işgale başlayan İsrail'e tepki yağarken, Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Tüm dünya İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınarken, İsrail bugün Gazze'yi topyekun işgal etmek için harekete geçti. Tanklar Gazze'ye girerken, Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"SOYKIRIM PLANLARININ YENİ AŞAMASIDIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır. İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

"İSRAİL'İN ATEŞKES İSTEMEDİĞİNİ BİR KERE DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur. Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz"

