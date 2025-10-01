Disk kayması nedir, nasıl tedavi edilir?

Diskler omurgaya destek sağlamakla görevli olan yapılardır. Hareket esnasında oluşabilecek hasarları önlemek için de amortisör benzeri bir görev üstlenmektedirler. Her bir disk, ortasında jel yer alan bir dış tabaka içermektedir. Bu jel ilerleyen yaş ile birlikte esnekliğini kaybederek sertleşebilmektedir. Bazen diskler yer değiştirerek farklı hastalıklara da neden olabilmektedir.

Disk kayması nedir, nasıl oluşur?

Disk kaymaları, omurganın disk ismi ile bilinen yumuşak dokularının yer değiştirmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık omurganın sabitliğini etkiler ve çeşitli başka belirtilere neden olabilir. Disk kaymaları genel olarak yaralanmalar, genetik faktörler ya da yaşlılık nedeni ile ortaya çıkabilmektedir.

Bel ve boyun sağlığını direkt olarak etkileyen disk kayması durumu genelde iki ana bölgede görülmektedir. Belde disk kayması ya da boyunda yaşanan disk kayması şeklinde gerçekleşen kaymalar dışında omurganın tam ortasında tespit edilen kayma durumları da görülebilmektedir. Bu kısımdaki disk kaymaları sırtta disk kayması olarak anılır.

Her durumda omurilik sinirlerine baskı gerçekleşir. Bu yüzden de tedaviye gereksinim olan durumlarda fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Omurga sorunlarından biri olan disk kaymaları vücudun belli başlı bölgelerinde görülen belirtiler ile tespit edilebilir ancak kesin ve erken tanı için vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Sırtta, belde ya da boyunda yaşanan disk kaymalarında görülebilecek belirtiler şunlardır:

Sırt kısmında genel ya da belli noktalarda ağrılar hissedilmesi

Nefes almakta sorun yaşama ve nefes darlığı

Boyun kısmında hissedilen ağrı ve sertlik

Omuzlarda ağrı

Kollarda ağrı

Ellerde ağrı

Bel ağrısı

Bacak ağrıları

Güçsüz hissetme

Reflekslerde zayıflama ya da refleks yetisini tamamen kaybetme

Disk kayması nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir?

Disk kayması tedavileri diğer birçok hastalık gibi erken tanı sayesinde mümkün olabilmektedir. Genel olarak disk kayması durumunda şu tedavi yöntemleri uygulanabilir:

Boyunluk ya da boyuna destek verici cihazlar kullanılarak boyun bölgesine destek sağlanır. Bu durum iyileşmeyi destekleyebilir.

Ağrı kesiciler antiinflamatuar ilaçlar ile belirtiler olan ağrıların azalması ve kontrol altına alınması sağlanabilir.

Fizik tedavileri ya da egzersiz programları kullanılarak boyun kasları güçlendirilebilir. Bu sayede vücudun esnekliğinin geri kazanılması da sağlanabilir.

Uygulanan tüm tedavi yöntemleri genel olarak ve öncelikle disk kayması belirtileri olan ağrıların kontrol altına alınabilmesini hedeflemektedir. Tedavi yöntemleri hem bel hem sırt hem de boyun bölgelerindeki disk kaymalarında kullanılabilmektedir.