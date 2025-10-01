HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Disk kayması nedir, nasıl tedavi edilir?

İnsan vücudunda yer alan çeşitli yapılardan biri de disklerdir. Diskler vücutta omurların üst kısmındaki baskıyı azaltan, dengeli ağırlıklar ile vücuttaki yükü hafifleten yapılardır. Omurgaya gereksinim duyduğu desteği sağlayan diskler omurlar arasındaki hareket yeteneğini de sağlamaktadır ve kemiklerin birbirlerine sürtünmelerini engelleyicidir.

Disk kayması nedir, nasıl tedavi edilir?
Ferhan Petek

Diskler omurgaya destek sağlamakla görevli olan yapılardır. Hareket esnasında oluşabilecek hasarları önlemek için de amortisör benzeri bir görev üstlenmektedirler. Her bir disk, ortasında jel yer alan bir dış tabaka içermektedir. Bu jel ilerleyen yaş ile birlikte esnekliğini kaybederek sertleşebilmektedir. Bazen diskler yer değiştirerek farklı hastalıklara da neden olabilmektedir.

Disk kayması nedir, nasıl oluşur?

Disk kaymaları, omurganın disk ismi ile bilinen yumuşak dokularının yer değiştirmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık omurganın sabitliğini etkiler ve çeşitli başka belirtilere neden olabilir. Disk kaymaları genel olarak yaralanmalar, genetik faktörler ya da yaşlılık nedeni ile ortaya çıkabilmektedir.

Bel ve boyun sağlığını direkt olarak etkileyen disk kayması durumu genelde iki ana bölgede görülmektedir. Belde disk kayması ya da boyunda yaşanan disk kayması şeklinde gerçekleşen kaymalar dışında omurganın tam ortasında tespit edilen kayma durumları da görülebilmektedir. Bu kısımdaki disk kaymaları sırtta disk kayması olarak anılır.

Her durumda omurilik sinirlerine baskı gerçekleşir. Bu yüzden de tedaviye gereksinim olan durumlarda fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Omurga sorunlarından biri olan disk kaymaları vücudun belli başlı bölgelerinde görülen belirtiler ile tespit edilebilir ancak kesin ve erken tanı için vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Sırtta, belde ya da boyunda yaşanan disk kaymalarında görülebilecek belirtiler şunlardır:

  • Sırt kısmında genel ya da belli noktalarda ağrılar hissedilmesi
  • Nefes almakta sorun yaşama ve nefes darlığı
  • Boyun kısmında hissedilen ağrı ve sertlik
  • Omuzlarda ağrı
  • Kollarda ağrı
  • Ellerde ağrı
  • Bel ağrısı
  • Bacak ağrıları
  • Güçsüz hissetme
  • Reflekslerde zayıflama ya da refleks yetisini tamamen kaybetme

Disk kayması nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir?

Disk kayması tedavileri diğer birçok hastalık gibi erken tanı sayesinde mümkün olabilmektedir. Genel olarak disk kayması durumunda şu tedavi yöntemleri uygulanabilir:

  • Boyunluk ya da boyuna destek verici cihazlar kullanılarak boyun bölgesine destek sağlanır. Bu durum iyileşmeyi destekleyebilir.
  • Ağrı kesiciler antiinflamatuar ilaçlar ile belirtiler olan ağrıların azalması ve kontrol altına alınması sağlanabilir.
  • Fizik tedavileri ya da egzersiz programları kullanılarak boyun kasları güçlendirilebilir. Bu sayede vücudun esnekliğinin geri kazanılması da sağlanabilir.

Uygulanan tüm tedavi yöntemleri genel olarak ve öncelikle disk kayması belirtileri olan ağrıların kontrol altına alınabilmesini hedeflemektedir. Tedavi yöntemleri hem bel hem sırt hem de boyun bölgelerindeki disk kaymalarında kullanılabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Körfezli öğrenciler projelerini "Bilim Şenliği"nde sergilediKörfezli öğrenciler projelerini "Bilim Şenliği"nde sergiledi
Kocaeli kitap bayrak yarışı ile Gazze'ye barış mesajıKocaeli kitap bayrak yarışı ile Gazze'ye barış mesajı

Anahtar Kelimeler:
Omurga disk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.