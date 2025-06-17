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Diyadin'de dolu yağışı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Diyadin'de dolu yağışı

Aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, trafikte ilerleyen araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yol kenarına çekilerek yağışın geçmesini bekledi. Açık alanda bulunan esnaf ise ürünlerini korumak için büyük çaba sarf etti. Kaldırımlarda yürümekte zorlanan yayalar, dolunun etkisiyle oluşan su birikintileri nedeniyle sıkıntı yaşadı. Yağışın ardından belediye ekipleri sokaklarda temizlik ve tahliye çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sinan Arslan, yaşanan durumu şöyle değerlendirdi:

"Aniden bastıran dolu bizi hazırlıksız yakaladı. Kısa sürdü ama etkisi büyük oldu. Araçlar durdu, yollar kapandı. İlk defa bu kadar yoğun bir dolu yağışı gördüm."

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı dolu
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