Diyarbakır 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklık 9.3°C, en yüksek sıcaklık ise 16.5°C olacak. Nem oranı %43, rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı saati 16:59 olarak belirlenmiştir.

2 Aralık Salı günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 15°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların 14°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Bu, olası soğuk algınlıkları ve sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.