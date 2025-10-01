HABER

Diyarbakır 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri, Ekim ayı iklimine uygun. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava sunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 30°C olacak. 3 Ekim Cuma günü de 30°C tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 31°C’ye çıkacak. 5 Ekim Pazar günü ise 32°C olması bekleniyor. Geceleri sıcaklık 13°C ile 14°C arasında kalacak. Bu durum, Ekim ayının tipik sıcak gündüzlerini yansıtıyor.

Gündüz saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, aşırı ısınma ve dehidrasyon riski taşır. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde 10:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkılması gerektiğinde koruyucu kıyafetler ve güneş kremi kullanılmalıdır.

Geceleri hava sıcaklıkları düştüğünde serinlik hissedilebilir. Akşam dışarı çıkarken yanınıza ceket veya uzun kollu giysi almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimleri için hazırlıklı olmalısınız. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 10 km/s civarında olacak. Akşam ise rüzgar 5 km/s civarında esmesi bekleniyor. Bu hafif bir rüzgar varlığına işaret ediyor. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Bu dönemde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri olumsuz etkilenmeyecek. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

