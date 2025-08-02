Diyarbakır 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 39°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

3 Ağustos Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 4 Ağustos Pazartesi günü de hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 41°C'ye çıkacak. 5 Ağustos Salı günü hava yine parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 42°C'ye ulaşacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Tarım sektörü çalışanları, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaya özen göstermelidir. Ayrıca, su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin etkin çalışması da büyük önem taşımaktadır.