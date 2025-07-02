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Diyarbakır 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacaktır.

Diyarbakır 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacaktır. Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecektir. Nem oranı %24, rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C olması beklenmektedir. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 31°C civarında olacaktır. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 33°C seviyelerine yükselebilir.

Bu yüksek sıcaklıklar altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğinden, bu grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin alınması sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak hava koşullarının etkisini azaltmak için, günün en sıcak saatlerinde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, aşırı sıcakların neden olduğu sağlık sorunlarından korunmak için düzenli su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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