Diyarbakır 03 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Ekim 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 29°C olacak. Hissedilen sıcaklık ise 26°C olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 16°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %46 olacak. Gündüz nem oranı %23, akşam %33 ve gece %48 tahmin ediliyor. Basınç sabah saatlerinde 934 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 934 hPa ve gece 935 hPa seviyelerinde bekleniyor.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C olacak. Gece sıcaklığının ise 14°C olması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C. Gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. 6 Ekim Pazartesi günü de gündüz sıcaklığı 33°C olacak. Gece sıcaklığının 20°C olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketmek de vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sıcak havalardan, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için bu tedbirler alınmalıdır.