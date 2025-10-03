HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 03 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 03 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Ekim 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 29°C olacak. Hissedilen sıcaklık ise 26°C olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 16°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %46 olacak. Gündüz nem oranı %23, akşam %33 ve gece %48 tahmin ediliyor. Basınç sabah saatlerinde 934 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 934 hPa ve gece 935 hPa seviyelerinde bekleniyor.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C olacak. Gece sıcaklığının ise 14°C olması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C. Gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. 6 Ekim Pazartesi günü de gündüz sıcaklığı 33°C olacak. Gece sıcaklığının 20°C olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketmek de vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sıcak havalardan, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için bu tedbirler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale’de FETÖ’den aranan eski komiser yakalandıKırıkkale’de FETÖ’den aranan eski komiser yakalandı
FETÖ için 30 ilde düğmeye basıldı! Onlarca kişi tutuklandıFETÖ için 30 ilde düğmeye basıldı! Onlarca kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.